“Legno e colla” La scoperta dei Ris | svolta sul caso di Serena Mollicone

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Una possibilenel processo sull'omicidio di. Davanti ai giudici della corte d'Assise d'Appello di Roma, il luogotenente del Ris dei carabinieri, Rosario Casamassima, consulente della procura, ha fornito alcuni nuovi dettagli sul: “Su 24 tracce ritrovate sul nastro che chiudeva alla base il sacchetto di plastica che avvolgeva il capo si, tre erano costituite da”. Nell'udienza di oggi i consulenti dovevano illustrare e spiegare la compatibilità della porta didella stazione dei carabinieri di Arce, considerata l'arma del delitto, con la frattura sul cranio della vittima. In particolare sono stati analizzati due nastri adesivi: “La base di partenza è stato il lavoro della Cattaneo che aveva ...

Altre News in Rete:

Rotel A11 e C11 MKII con Paradigm Premier 100B, il sistema stereo aperto e semplice

I diffusori sono il gradino più basso della gamma Premier, ma sono sempre costruiti in Canada, come dimostra l'antico odore diche emanano appena usciti dal loro imballo. La finitura ...

Serena Mollicone, la scoperta dei Ris: “Legno e colla”. Il dettaglio sull’arma del delitto Il Tempo

Omicidio Mollicone, i carabinieri del Ris confermano: Serena è stata uccisa nella caserma di Arce Fanpage.it

Puccini Days: concerti d'organo del Maestro Claudiano Pallottini

Il fine settimana ci riserva, grazie ai Puccini Days, due preziosi appuntamenti con il Maestro Claudiano Pallottini, organista della Cappella Musicale del Duomo di Pisa dal 1994: si tratta di due conc ...

Il canto di Natale, con la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli

Potremmo posizionarli per l'analisi dei dati dei nostri visitatori, per migliorare il nostro sito Web, mostrare contenuti personalizzati e offrirti un'esperienza di navigazione eccezionale. Per ulteri ...