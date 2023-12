Lecce | Gonzalez | “Mi ha convinto fin da subito qui Sogno? Tornare a Barcellona”

Altre News in Rete:

Lecce, Gonzalez: 'Proviamo a trovare il nostro spazio: a Empoli per vincere'

Intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida salvezza di Serie A traed Empoli, il centrocampista giallorosso Joanha parlato di come D'Aversa e la squadra stanno preparando la gara contro gli azzurri. "Per vincerla." - dichiara il centrocampista ...

Lecce, Gonzalez: "Vogliamo vincere contro l'Empoli" Antenna Sud

Lecce, senti Gonzalez: “Ad Empoli per vincere” il Paese Nuovo

Pronostici Serie A: probabili formazioni, statistiche e scommesse su TUTTE le partite della 15a giornata in un click

Pronostici Serie A 2023-24 15a giornata. Analisi, probabili formazioni, quote e scommesse su tutte le partite del campionato di italiano.

Lecce, Kaba si allena di nuovo in gruppo

Allenameno oggi ancora in differenziato invece per Almqvist, Falcone e Berisha. Touba sempre in permesso per motivi familiari.