LeBron James sulla sparatoria a Las Vegas | «È ridicolo quanto sia facile possedere un’arma da fuoco»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Disputate le quattro gare valide per i quarti di finale della prima edizione dell’NBA In-Season Tournament, le squadre vittoriose hanno raggiunto Las, dove questa notte disputeranno le semifinali. Purtroppo, la città è stata scossa da un grave fatto di cronaca: un uomo ha sparato e ucciso tre persone nel campus dell’Università del Nevada – Las. Anche il sospetto assassino è stato trovato morto. «Prima di tutto, le mie condoglianze vanno alle famiglie che hanno perso i propri cari, ai familiari e agli amici.» Ha detto in conferenza la stella Nba dei Los Angeles Lakers,intervenendo duramente sul tema del possesso delle armi «Torniamo a quello che ho detto in precedenza sulle armi in America. Continuiamo ad occuparcene sempre alla stessa maniera ogni volta che accade… e continua a succedere. La ...