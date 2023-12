Leao | giornata decisiva | il piano di Pioli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Rafaelè al lavoro per ritrovare la miglior condizione dopo l’infortunio: contro l’Atalanta potrebbe andare in panchina maha unpreciso Rafaelè al lavoro per ritrovare la miglior condizione dopo l’infortunio: contro l’Atalanta potrebbe andare in panchina maha unpreciso. L’esterno portoghese del Milan è clinicamente guarito e ha già cominciato la riatletizzazione a Milanello: se nell’allenamento di oggi l’ex Lille confermerà i progressi degli ultimi due allenamentiporterà in panchina a Bergamo con l’intento di fargli giocare uno spezzone in vista della Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.