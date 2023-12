Le violenze in Cisgiordania sono il frutto della politica estremista di Itamar Ben-Gvir

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) «Chi è il padrone di casa da queste parti?», «Mi baal habayit?». A questa domanda,Ben-risponde senza esitazione: noi ebrei, voi arabi siete degli intrusi e dobbiamo farvi capire chi comanda. Di conseguenza, non contento di avere distribuito ai civili mitra come se fossero caramelle, incita giorno dopo giorno i colonia provocare i palestinesi in tutti i modi, inclusi quelli più violenti. Il risultato è che da quando si è insediato l’ultimo governo Netanyahu che ha voluto come ministri Ben-e Bezalel Smotrich, questi hanno iniziato una sorta di guerra civile a bassa intensità tra coloni e militari israeliani da una parte e militanti palestinesi dall’altra che sconvolge lacon ben quattrocentoventisette palestinesi uccisi nel corso del ...