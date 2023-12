Leggi su butac

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Come qualcuno di voi che ci segue ha notato, da qualche mese che ogni tanto usiamo l’assistenza di un’intelligenza artificiale per aiutarci sia a scrivere alcuni articoli, sia a verificare come risponde alle segnalazioni che ci inviate. Sabato una lettrice ci ha inviato lo screenshot di un SMS che aveva ricevuto, questo: Per chi avesse problemi a visualizzare l’immagine il testo che trovate è questo, completo di numero di telefono (che fa capo a un’utenza nelle Filippine): +639952634598 Sabato 2 Dicembre Ciao, scusami, sono un promotore di lavoro sue mi chiamo Maria. Raccomandiamo un lavoro a tempo pieno o part-time, € 30-€ 150 l’ora, aiutando alcune aziende a fare domanda online per i test interni. La natura del lavoro è freelance, non tecnico e non è richiesta alcuna esperienza. Devi sol Visualizza tutto 10:26 La lettrice ci ha scritto: Buongiorno, ...