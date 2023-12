Le Serie TV Marvel e Star Wars in arrivo nel 2024 su Disney+

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ha comunicato la lista delletelevisivein uscita il prossimo anno. Neldunque vedremo ben 5 nuovi prodotti brandizzati. Nello specifico saranno 3 letargateCinematic Universe e 2 dall’universo creato da George Lucas.TVinnelEcco nel dettaglio quali sono le novitàattese per il prossimo anno su: Echo – dal 10 gennaio. Laha come protagonista Maya Lopez, nativa americana chiamata ad affrontare il suo passato, riconnettersi con le proprie radici e ritrovare il significato di famiglia per combattere contro ...

Altre News in Rete:

Perché Gwyneth Paltrow non ha ancora visto Avengers: Endgame

Dal 2019, infatti, iStudios hanno proposto tanti nuovi film etelevisive. Al Red Sea Film Festival svoltosi in Arabia Saudita, l'attrice ha raccontato di non aver ancora visto Avengers: ...

Adventure Into Fear - La Marvel guarda anche all'horror gamesurf.it

Echo e Kingpin durante un'intensa discussione in una nuova immagine ufficiale della serie Marvel cinecomic.it

Quali sono i 5 supereroi più forti dell'universo Marvel Comics

Nel vastissimo universo Marvel Comics ci sono supereroi estremamente potenti, ma chi tra questi può considerarsi il migliore Scopriamolo in questa top.

The Last of Us Stagione 2: uscita prevista nel 2025

HBO Max ha confermato sui propri canali social che per la stagione 2 di The Last of Us è prevista una uscita tra ben due anni, nel 2025.