Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 8 dicembre

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma Molte nuvole nel corso dellama con tempo in prevalenza asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Deboli precipitazioni possibili invece nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +2°C e +11°C. Lazio Molte nuvole al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Poche variazioni nel pomeriggio salvo qualche debole pioggia in arrivo sui settori costieri. Precipitazioni sparse in serata su tutti i settori, generalmente di debole intensità, con neve oltre i 1000-1300 metri. Nazionale Cieli nuvolosi su tutte le regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio, con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino e settori appenninici, con neve fino a bassa quota. Migliora tra la serata e la notte con ancora cieli nuvolosi, salvo residui fenomeni in Alto Adige e Romagna. Al mattino cieli nuvolosi sulle regioni ...