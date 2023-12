Le destre alla prova delle elezioni Ue. Cosa c’è in gioco secondo Quagliariello

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Varare un programma per cambiare l’Europa di oggi senza rinunziaresua unità. Questa “la grande sfida” che attende la destral’ex ministro Gaetano Quagliarello, presidente della fondazione Magna Carta, che affida una riflessione a Formiche.net dopo il dibattito aperto driflessione di Kori Schake, dello storico think tank conservatore “American Enterprise Institute” apparsa su Foreign Affairs, che ha acceso un faro negli Usa e nel Vecchio continente, sulle prospettive internazionali del conservatorismo. Negli Stati Uniti il partito repubblicano vive una fase particolare, tra il leaderismo di Donald Trump (alle prese con processi e primarie) e la spaccatura sulla politica estera. In Europa la novità Meloni come sta influendo? Partiamo dagli Stati Uniti, dove il Partito Repubblicano vive una fase particolare che si ...