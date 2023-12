Le criticità del portale e-vote e | in generale | del voto elettronico

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nel corso della giornata di oggi, Giornalettismo sta analizzando tutti gli aspetti della simulazione diche avverrà dalle 8 del 13 e si concluderà alle 20 del 14 novembre. Un test a cui non potranno partecipare tutti gli italiani all’estero, ma solo alcuni. In un nostro approfondimento precedente, abbiamo messo in evidenza il primo controsenso: si parla tanto si sovranità digitale, ma la piattaforma (nella “speranza” si tratti solamente di questa fase di test) “gira” sulla rete AWS, ovvero sui server della multinazionale americana Amazon. Questa, però, è solo una delleperché è opportuno sottolineare – come già avvenuto in passato da sedi istituzionali – che ci potrebbero essere dei problemi con ile-e, soprattutto, con il...