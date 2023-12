Lazio | riecco Luis Alberto e Zaccagni | uno dei due può farcela dal 1' col Verona

(Di giovedì 7 dicembre 2023). Oggi lo spagnolo si è allenato in gruppo in casadopo aver saltato le gare contro Cagliari e Genoa a causa...

Lazio, riecco Pellegrini: 'Ho sofferto in panchina. Ma ora aspetto la Roma...'

ROMA - Occhi lucidi e tanta voglia di giocare ancora. Luca Pellegrini è tornato in campo, ha giocato 90' contro il Genoa , risultando uno dei migliori anche per l'assist al bacio servito a Guendouzi. ...

Archiviata la vittoria in Coppa Italia, la Lazio è pronta a tornare in campo per affrontare il Verona in campionato. I biancocelesti stanno ultimando la preparazione in vista della sfida che si ...

Lazio, prima seduta tattica anti Verona: Sarri recupera anche Luis Alberto e Casale dopo Zaccagni

Archiviato il primo allenamento tattico in vista del Verona. La Lazio si è ritrovata oggi pomeriggio a Formello per iniziare lo studio del prossimo match di campionato. I biancocelesti ...