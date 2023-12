Lavoro La settimana super corta!

Altre News in Rete:

Circondati dal brutto Intervista a Auroro Borealo

Quindi tu non fai del tuoun progetto di ricerca o artistico. No, per me è un archivio, alla ... ci sono delle keyword che tengo d'occhio ogni: amore, sesso, cesso, cuore, culo, cazzi, ...

Lavoro, le aziende che stanno adottando la settimana corta in Italia Sky Tg24

Settimana corta: vantaggi e criticità Consulenti del Lavoro

Caporalato, da inizio anno 205 sanzioni per oltre un milione di euro e 27 aziende sospese nella piana di Gioia Tauro

all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro soprattutto di cittadini extracomunitari. Con cadenza settimanale si sono svolti servizi mirati, principalmente diretti ad assicurare un ...

Come i Varocrati stanno estinguendo il mondo del calcio

Nella mia generazione, da ragazzi si fantasticava su favolosi gol di Pelé che nessuno aveva potuto vedere, mentre oggi quello stupendo in rovesciata di Ngonge non ha emozionato più di tanto perché la ...