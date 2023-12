Lavoro | boom di assunzioni | 352mila a dicembre

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Unioncamere: +23mila su anno.A tenere alta la domanda sono le imprese del turismo e del commercio Sonole, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 30 giorni, programmate dalle imprese per il mese die salgono a quasi 1,3 milioni quelle previste per l’intero trimestre-febbraio. Rispetto a

Altre News in Rete:

Lavoro: 352 mila assunzioni previste dalle imprese a dicembre, +23mila rispetto un anno fa

di assunzioni, 352 mila, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 30 ... A tenere alta la domanda disono le imprese del turismo e del commercio che programmano ...

Lavoro, boom di assunzioni a dicembre: saranno 352mila Adnkronos

Click day per colf e badanti, è boom: ma solo uno su nove avrà il lavoro ilmattino.it

Unesco: canto lirico italiano è diventato Patrimonio immateriale dell’Umanità

Il canto lirico italiano è diventato Patrimonio immateriale dell'Umanità.Lo ha deciso ieri l'Unesco, che lo ha proclamato per acclamazione in occasione della riunione dei Paesi membri del Comitato in ...

Lavoro e maternità non vanno d’accordo in Italia: boom dimissioni dopo la gravidanza

Lavoro e maternità risultano inconciliabili in Italia Oltre due terzi delle lavoratrici si dimettono nei primi 3 anni di vita del figlio.