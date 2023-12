Lavori mai partiti | le Fiamme Gialle di Giugliano scoprono truffa bonus per 464mila euro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sono stati i condomini stessi a sporgere denuncia contro gli imprenditori a cui erano stati affidati idi ristrutturazione ed efficientamento energetico. I palazzi erano ingabbiati dalle impalcature ma di operai manco l’ombra. Così, all’esito delle indagini, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

