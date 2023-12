Lautaro Martinez | «Rinnovo con l’Inter? Spero domani! Io qui sto bene»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ha parlato in prima persone deldi contratto con, confermando la volontà di proseguire la sua storia d’amore con i colori nerazzurri. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata su Sportmediaset. VOGLIA DI INTER –ha tanta voglia di rinnovare con, poi ha parlato anche della stagione dei nerazzurri fin qui: «Manca poco. Firma a capodanno?Sono tranquillo e sereno, qui mi sentoe ho tanta voglia di rinnovare. Questo inizio di stagione con? Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano ...