Lautaro | «Inzaghi è cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e umano»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 dicembre 2023)Martinez ha rilasciato un’intera Sport Mediaset. L’attaccante e capitano dell’Inter ha parlato sia dell’obiettivo scudetto, sia del rinnovo con il club neroazzurro. «Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare. L’inizio di stagione? Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta». Sull’obiettivo scudetto: «Io ho sempre detto che faccio questo sport per vincere, è difficile arrivare sino in fondo a tutti gli obiettivi ma lavoriamo per questo. La strada è ancora lunga, non è neanche finito il girone di andata. Dobbiamo continuare così perché ci sono altre squadre forti ...