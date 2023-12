Latina Porta via merce dal negozio “Risparmiocasa” | arrestato in flagranza

(Di giovedì 7 dicembre 2023)– Nel corso della serata di ieri 6 dicembre, a, Carabinieri dipendenti N.O.R. – Sezione Radiomobile, hannoindi reato un cittadino ucraino sorpreso dai militari dell’Arma ad asre generi alimentari e detersivi per valore complessivo di 74,48 euro, dall’esercizio commerciale “”. La refurtiva veniva riconsegnata al sopra citato. L'articolo Temporeale Quotidiano.

Altre News in Rete:

Azerbaigian celebra ruolo Heydar Aliyev con un concerto a Roma

'Attualmente, la Fondazione Heydar Aliyev, cheil nome del Leader Nazionale e sostiene la ...di numerosi monumenti di importanza religiosa e storica nei paesi dell'Europa e dell'Americae ...

Vinti 500.000 euro in provincia di Latina. Un disoccupato si porta a casa una fortuna. Ecco dove » Tuttogolfo Tutto Golfo

Maxi vincita in provincia di Latina, disoccupato porta a casa mezzo milione di euro grazie a un 'grattino' | LatinaPress Latinapress.it - tutte le notizie in un click

La Juvi domina senza spingere e batte Latina

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...

Maxi vincita in provincia di Latina, disoccupato porta a casa mezzo milione di euro grazie a un ‘grattino’

Maxi vincita in provincia di Latina. Ad Aprilia infatti, presso il bar da Nando in via Carducci, un fortunato cittadino ...