Las Vegas | sparatoria in un’università | 3 morti | sospetto attentatore ucciso

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il tranquillo campus dell'Università del Nevada, a Las, è stato improvvisamente scosso da un atto di violenza devastante, quando un uomo armato ha aperto il fuoco, lasciando dietro di sé almeno tre vittime. Secondo fonti di ABC News, ilresponsabile è stato neutralizzato dagli agenti, ma non prima di aver seminato panico e terrore nell'istituzione.Le autorità universitarie hanno rapidamente rassicurato la comunità, dichiarando che non ci sono ulteriori minacce per l'ateneo, sebbene la giornata sia stata contrassegnata dalla chiusura delle attività. L'incidente ha avuto luogo ieri intorno alle 11.30 ora locale nella Beam Hall, edificio che ospita la facoltà di economia, quando l'assalitore ha iniziato a sparare senza apparente motivo. La rapida risposta della polizia è stata cruciale: l'avviso di unanel campus ...