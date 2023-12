L’arte del gioiello romano va in scena a Villa Altieri

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Con l'intento di proseguire la sua attività di valorizzazione della cultura edel, la Roma Jewelry Week presenta dal 12 al 16 dicembre 2023 il progetto espositivo "Trasparenze e Contaminazioni". Il nuovo appuntamento invernale si svolgerà all'interno di, prestigiosa dimora storica seicentesca della Capitale, con la curatela di Monica Cecchini in sinergia con Claudio Franchi. L'inaugurazione è prevista per martedì 12 dicembre 2023, alle ore 18, il finissage si terrà sabato 16 dicembre alle ore 17. Durante l'opening saranno presenti gli autori del nuovo gruppo di ALTERavanguardia, sui quali la manifestazione capitolina ha scelto di porre particolare enfasi. Inoltre, per l'occasione, la Roma Jewelry Week svelerà il tema del Premio Incinque Jewels 2024.