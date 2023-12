(Di giovedì 7 dicembre 2023)è un'app di chat completa progettata per consentire agli utentidi chattare con gli amici che hanno l'iPhone. L'articolo proviene da Tutto

Altre News in Rete:

Apple iMessage: nessun obbligo di interoperabilità

... Apple non dovrà modificare'infrastruttura di iMessage per consentire'interoperabilità con i servizi concorrenti. Gli utenti possono però utilizzaredi terze parti, come la recente...

L’app Beeper Mini porta iMessage su Android, con le bolle blu e molto altro TuttoAndroid.net