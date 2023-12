Lamborghini Revuelto “Opera Unica” debutta ad Art Basel Miami Beach 2023

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023)(FLORIDA) (ITALPRESS) – Automobilicelebra un traguardo significativo come il suo 60° anniversario attraverso l’arte, presentando la one-off”, svelata in occasione di Art.Versione altamente personalizzata di– il primo modello HPEV (High Performance Electrified Vehicle) ibrido plug-in V12 del brand – questa “” è il frutto del pensiero artistico e delle attività di sviluppo di Centro Stile sotto la direzione del team Ad Personam di. “Con il debutto diall’inizio dell’anno, l’ibrido plug-in setta nuovi standard in termini di prestazioni, sportività e ...