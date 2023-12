L’Acquario di Roma all’Eur aprirà davvero l’8 dicembre? L’evento fake sui social

Leggi su funweek

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Da settimane non si parla d’altro che dell’apertura deldiprevista, secondo quanto si legge sul web, per2023. In realtà la notizia risulta essere falsa ecreato su Facebook con tanto di data e ora è una bufala. Apertura acquario di, qual è la verità al riguardo Tutto è iniziato nel 2022 quando è stato creato un gruppo su Facebook in cui è stata riportata la notizia relativa all’apertura deldiper l’82023. La verità è che la data dell’inaugurazione è falsa nonostante il progetto risulti essere vero e risalente agli anni Novanta. LEGGI ANCHE: — Ac’è un altro Acquario ...