Laboratorio per bambin* | l' ultima provocazione della sinistra a Firenze

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 dicembre 2023) A, in una locandina che pubblicizza gli eventi natalizi del Comune, la parola bambini è stata più volte scritta utilizzando l'asterisco per coprire l'vocale: "creativo per", si legge a margine di diverse iniziative. E Fratelli d'Italia non ha risparmiato un attacco al Pd