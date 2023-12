La verità sul ritorno di Ibrahimovic | “Aspetta solo il momento opportuno”

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Si è parlato tante volte dell’imminentedi Zlatancon un ruolo dirigenziale nel Milan, ma l’ex attaccante è ancora fermo: che cosa sta succedendo? Rudy Galetti, giornalista vicino alle vicende rossonere, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay, per parlare di mercato di rinnovi e del futuro di Ibrahomovic circa un suoal Milan come dirigente. Di base, secondo Galetti, nessuno sa quali siano le vere intenzioni dello svedese, anche se è possibile prevedere le sue mosse in base alla coerenza che ha sempre contraddistinto certe sue scelte. Zlatlan(LaPresse)“Sicuramente Juan Miranda è un nome che il Milan sta seguendo da tempo“, ha spiegato Galetti. “I contatti ci sono anche se, rispetto alle voci degli ultimi giorni, non mi risulta che ci siano degli accordi. Poi è vero che ...