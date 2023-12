La strategia di Putin passa dal Medio Oriente. Conversazione con Di Liddo (Cesi)

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nelle scorse ore il presidente della Federazione Russa Vladimirha intrapreso un tour diplomatico del. Le occasioni in cui il leader di Mosca si è recato fuori dai confini nazionali sono diventate sempre più rare, a causa del mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale che pende sulla sua testa. Ed eccezione della visita in Cina, fatta in occasione del terzo forum sulla Via della Seta,non si era mai spinto oltre i confini sicuri dell’ex-Unione Sovietica. Eppure, il 6 dicembre il leader russo si è recato di persona negli Emirati Arabi Uniti, dove sono in corso i lavori della Cop28 (scegliendo accuratamente la data per evitare la presenza di qualsivoglia leader occidentale). Al suo arrivoè stato accolto con tutti gli onori dal presidente emiratino Sheikh Mohammed ...