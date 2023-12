La sovranità digitale? La simulazione su e-Vote si appoggia sui server Amazon

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Può una catena montuosa e un confine separare in modo così netto due Paesi vicini? Per quel che riguarda il concetto – trito e ritrito anche dall’attuale governo, ma anche dalle istituzioni europee (in senso molto più ampio) – dila risposta è sicuramente sì. Proprio nei giorni in cui la Francia ha deciso di vietare l’utilizzo di app come Whatsapp, Telegram e Signal ai propri ministri (anche per i dialoghi con i rispettivi staff), dando vita a un’app di messaggistica istantanea (Olvid) prodotta da una startup transalpina, l’Italia ha annunciato una due-giorni didi voto elettronico (un test a vuoto, senza alcuna elezione) attraverso il portale e-. Qual è la differenza tra i due Paesi? Che, almeno per quel che riguarda questa sperimentazione (non è ancora chiaro se, per ora, si tratti ...