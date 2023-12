La sorpresa meteo all' inizio della prossima settimana | le previsioni dopo il ponte

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Una perturbazione atlantica si muove verso il Mediterraneo occidentale e nel giornofesta dell'Immacolata attraverserà la nostra Penisola. Previste precipitazioni soprattutto sui settori di Nord-Ovest con neve fin verso i 100-200 metri e poi sulle Isole Maggiori dove non mancheranno anche temporali. Deboli fenomeni possibili anche sulle regioni del Centro con neve oltre i 1000-1200 metri sui rilievi. Tempo in miglioramento poi nel corso del weekend anche se non mancheranno addensamenti in transito e locali precipitazioni. Secondo il CentroItaliano, nella prima parteavremo un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale con temperature al di sopra delle medie. Possibile ritorno del maltempo comunque entro metà mese. Per domani si prevede: - ...