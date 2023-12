Altre News in Rete:

Manovra 2024, approdo in Senato slitta al 18 dicembre: da governo quattro emendamenti

... conclude. Di "caos totale" da cui emerge "una maggioranza confusa senza un progetto di ... attacca la sanità, non fa nulla per la transizione ambientale e per lae la formazione". "Noi ...

La scuola boccia i salari differenziati. “Schiaffo al Sud, aumenti per tutti” la Repubblica

San Giorgio delle Pertiche, l'istituto boccia l'intitolazione a Quirino De Giorgio: «Era fascista». L'ira del sindaco Corriere della Sera

Pensioni: Boccia, rischio è che medici di 66 anni scappino

Così il capogruppo del Pd in Senato Francesco Boccia che torna a parlae di manovra.

La scuola boccia i salari differenziati. “Schiaffo al Sud, aumenti per tutti”

La rabbia di prof e sindacati contro la proposta della Lega. “Non firmeremo mai un contratto simile. Si intervenga sugli affitti esagerati delle ...