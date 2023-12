La sanità della Campania massacrata dal sistema De Luca

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Lo sciopero nazionale dei medici pone l’attenzione sul massacropubblica messo in atto dalla politica nel corso degli ultimi anni, troppi anni. Il governo Meloni sferra la botta finale con ulteriori tagli e ridimensionamentipubblica. Ma lo scempio consumato chiama in causa la politica nazionale e regionale almeno degli ultimi venti anni con responsabilità che attraversano tutte le forze politiche che hanno governato il Paese. Negli ultimi dieci anni circa 40 miliardi di risorse in meno allae circa 40 miliardi in più per le armi sono scelte politiche, più o meno identiche da parte di governi di centro-sinistra, centro-destra, pentastellati, tecnici. Centinaia gli ospedali, i reparti e i pronto soccorso che hanno chiuso. Tagli a posti letto e mancate assunzioni. ...