La Roma proverà ad arrivare alla finale di Dublino

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo il pari 1-1 sul campo del Servette è arrivata la qualificazione matematica dellafase a eliminazione diretta dell’Europa League 2023-24. Questo risultato però non assicura ai giallorossi il primo posto nel Girone G che dà accesso diretto agli ottavi di. Anzi, le probabilità della squadra di José Mourinho di passare come prima sono decisamente diminuite, come è possibile rilevare consultando le scommesse sportive su fezbet. È la matematica ad essere a sfavore dei giallorossi. La, per effetto della vittoria per 3-2 dello Slavia Praga capolista sul campo dello Sheriff Tiraspol, è a 2 punti di distacco dal vertice del girone. Tutto si deciderà nella sesta e ultima giornata in programma giovedì 14 dicembre. Laper scavalcare lo Slavia ed evitare così i playoff dovrebbe non ...