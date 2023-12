La retorica dell’esercito israeliano sbugiardata dai veterani | le regole su ‘come fare la guerra’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Breaking The Silence (“rompere il silenzio”, di seguito Bts) è una Ong di ex militari(Israeli Defence Force, IDF) che da anni lotta contro l’occupazione e il “dominio militaresulla popolazione civile palestinese”, come scrivono sul loro sito. Gli analisti di Bts hanno studiato, tra le migliaia di testimonianze raccolte negli anni, quelle su come “la guerra” secondo l’IDF. E ne hanno enucleato due “principi fondamentali”. Il primo principio è “rischio zero per i militari israeliani”, il secondo è la “dottrina Dahiya”. Vediamoli. Il principio del “rischio zero” è semplice. Nadav Weiman, Direttore senior dell’Ong, scrive su The Independent che per rendere “più sicuri i soldati” (israeliani) il rischio viene “trasferito” sui civili (palestinesi), “anche se non sono coinvolti nelle ...