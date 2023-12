“La pretesa del comando” | il libro di Limiti e Bonsanti presentato a Più Libri Più Liberi con Scarpinato | “Premierato pericoloso | mobilitiamoci per difendere la Carta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Il? Una riforma pericolosa, non soltanto pasticciata. Il sistema italiano sarebbe retto da una figura a cui nessuno potrebbe dire nulla, sostanzialmente un duce, con una maggioranza che avrebbe comunque il 55 per cento dei seggi parlamentari. Serve mobilitarsi subito perladall’attacco della destra al governo“. A rivendicarlo Stefania, autrice con Sandrade “Ladel. Da Gelli alla destra di governo. Presidenzialismo e assalto alla Costituzione”, edito da Paper First, nel corso della presentazione a “PiùPiù” 2023, insieme a Marco Lillo, direttore della casa editrice de Il Fatto Quotidiano, e al senatore M5s ed ex procuratore di Palermo, Roberto ...