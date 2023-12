La One UI 6 0 è in fase di lancio sul Samsung Galaxy S21 FE in Europa

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La versione americana delS21 FE è stata la prima a ricevere la One UI 6.0 all’inizio di questa settimana. Per fortuna, gli europei non dovranno aspettare molto prima di potersi godere l’aggiornamento basato su Android 14. La One UI 6.0 è ora disponibile per ilS21 FE in Germania. Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento porta la versione firmware G990B2XXU5FWK3. La sua dimensione è di circa 2,4GB (fareste meglio a scaricarlo sotto rete Wi-Fi onde evitare un inutile spreco di dati rispetto al vostro abbonamento mensile, per quanto lauto possa essere, a meno che non si stia parlando di un traffico dati illimitato, che comunque è spesso, ma non sempre, all’ordine del giorno di questi tempi) e il pacchetto include la patch di sicurezza di novembre 2023. Non passerà troppo tempo prima ...