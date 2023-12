La Milano senza miracoli del sindaco Beppe Sala

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Da «mister Expo», super manager ammirato pure dagli avversari, a primo cittadino osteggiato anche dai suoi (e infatti perde consiglieri). È la parabola di, che avrebbe voluto trasformare il capoluogo lombardo in metropoli arcobalenoconfini ebarriere (ma con pochissime auto), e si ritrova con una «Gotham» pericolosa per i cittadini (compresi gli amati ciclisti) e in preda al malcontento. Hiroo Onoda, tenente nipponico a riposo, combattè la Seconda guerra mondiale per altri 29 anni. Non sapeva che il suo esercito si era arreso da tempo immemore. Una cieca tenacia diventata simbolo. Onoda è «l’ultimo giapponese». Anche Giuseppesembra rimasto da solo nella trincea meneghina. Gli amici sono in ritirata, ma lui nega l’evidenza.fu sfavillante. Adesso è ...