La miccia era accesa | il video che sbugiarda femministe e sinistra

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le immagini dicono tutto. Le registrazionidel circuito interno della sede di Pro Vita e Famiglia assaltata durante la manifestazione di Non Una Di Meno sabato 25 novembre a Roma "dimostrano che l'ordigno gettato" nel locale "aveva l'innesco acceso per l'esplosione". La bottiglia piena di polvere da sparo era stata trovata inesplosa dagli artificieri chiamati dalla Polizia di Stato. "Grazie a Dio lasi è staccata poco dopo la caduta a terra accanto a tende, scrivanie di legno e altro materiale altamente infiammabile. In caso di esplosione, l'incendio generato avrebbe potuto ridurre la nostra sede a un cumulo di cenere", si legge in post su X dell'associazione che ha diffuso ildelle telecamere di sorveglianza interne. "In queste settimane siamo stati accusati di aver: 1) inventato del tutto il fatto 2) ...