La guerra opportunista dell' Iran

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Teheran approfitta del conflitto a Gaza per guadagnare terreno ovunque con l’aiuto di miliziani di Libano, Yemen, Iraq e Siria. Una situazione esplosiva. In cui sono coinvolte anche le nostre truppe. Droniiani spiano dal cielo la portaerei nucleare USS Dwight D. Eisenhower, che naviga nel Golfo Persico e ha lanciato elicotteri anti sommergibile e barchini minati. Il primo confronto tra americani e ayatollah, avvenuto il 28 novembre, come riflessoa Gaza. Quattro giorni prima i ribelli Houtio Yemen, filoiani, avevano lanciato un drone kamikaze sul porto di Eilat, estremo sud di Israele. Un caccia con la stella di David lo ha intercettato e abbattuto, ma laparallela, per procura, che si combatte dall’inizio del conflitto fra israeliani e Hamas ...