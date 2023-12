La Germania non riesce ad approvare il bilancio 2024 Inizierà l’anno in esercizio provvisorio | stop alle spese non necessarie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Quello che fino a qualche giorno fa era un rischio da evitare a tutti i costi ora diventa realtà. Lanon riuscirà adilentro il 31 dicembre eil nuovo anno in. Tradotto: saranno ammissibili solo lestrettamente. Il ministero delle Finanze potrà autorizzare una percentuale fissa ogni mese di quelle previste nella proposta non ancora approvata, ma molti programmi di finanziamento saranno bloccati. Saranno congelati gli aiuti per una vita adeguata all’età avanzata e diversi progetti immobiliari pubblici. È l’ultima evoluzione della crisi diche attanaglia il governo di coalizione tedesco dopo la sentenza della Corte costituzionale ...