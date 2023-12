Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ex deputato ucraino noto per le sue posizioni filorusse e antioccidentali, è stato ritrovato senza vita, nella neve, in una pozza di sangue. Un assassinio avvolto nel mistero, con indizia responsabilità dei Servizi di Kiev e sul team di Vasyl Malyuk. L’obiettivo: avvertire i russi che possono essere colpiti ovunque