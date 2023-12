La destra si finge Rambo per non mostrare il suo lato da armata Brancaleone

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Giorgia Meloni citaper spiegare che il segreto per andare avanti in questo periodo «tosto» è vivere giorno per giorno in maniera pragmatica. Matteo Salvini riesuma Silvio Berlusconi per ricordare ad Antonio Tajani che il Cavaliere considerava l’unità del centroun totem, in Italia come in Europa: non vuole essere scaricato dai Popolari che vogliono imbarcare solo Fratelli d’Italia e giustamente stanno alla larga dall’ultraanti europea e filo Putin. I tre leader della maggioranza fanno salti mortali per nonle loro profonde divisioni. I primi due si detestano personalmente, da tempo, anzi da sempre, ma camuffano e governano insieme. La competizione elettorale in Europa potrebbe rivelarsi un affare mortale politicamente. Il sistema proporzionale eccita gli animi oltremodo. Tuttavia Giorgia e ...