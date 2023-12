La cultura di Sangiuliano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il ministroche vuole querelare Giorgio Lauro e Geppi Cucciari di Radio1 perché fanno satira su di lui, pone una minaccia alla democrazia. Beati i tempi in cui Spadolini scriveva lettere di ringraziamento a Forattini che lo derideva nei suoi disegni.Duilio Grossivia email Gentile lettore, a prendere sul serio quello chedice, dovremmo preoccuparci e poi come. Infatti non minaccia di querelare per una notizia diffamatoria come prevede la legge, bensì minaccia – a quanto dicono i giornali – di querelare i due conduttori se continueranno a prenderlo in giro. La linea di pensiero sarebbe: io sono al governo, voi mi criticate e io vi querelo perché è vietato prendere in giro il governo. È la stessa linea che vige in Nord Corea, un po’ più evoluta di quella dell’Arabia Saudita, dove chi critica viene decapitato. Tutto questo, dicevo, ...