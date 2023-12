Altre News in Rete:

Come fare la dichiarazione di conformità dell'impianto idraulico

lo schema tecnico dell'impianto, disegnato nelladell'immobile;. la copia del camerale della ... La dichiarazione di rispondenza dell'impianto idraulico non deve esserecon la ...

La confusa mappa dell’esercito israeliano che avverte dei bombardamenti su Gaza Il Post

Fortnite OG Mappa: Dove atterrare Pinnacoli, Condotti... Powned.it

La confusa mappa dell’esercito israeliano che avverte dei bombardamenti su Gaza

Pubblicità Seguire le istruzioni non è però semplice: la mappa è confusa e la divisione in zone non sempre riconoscibile in un territorio spesso devastato dai bombardamenti. Senza contare che ...

La confusa evacuazione dell’ospedale al Shifa di Gaza

Centinaia di persone hanno lasciato la struttura, ma non è chiaro se in seguito a un ordine esplicito dell'esercito israeliano che la ispeziona da giorni ...