La canzone di Natale di Radio Deejay è dei Pinguini Tattici Nucleari

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Si intitola La Nostraed è ladidi. Come tradizione vuole, anche nel 2023 l’emittentefonica pubblica un brano natalizio con la complicità dei cantanti italiani. Quest’anno, a firmare il brano sono ie Riccardo Zanotti, voce del gruppo, è anche nel video ufficiale. Ladidiè in rotazionefonica dal 7 dicembre e disponibile sui canali social e web della. A cantarla sono tutti idella. Per l’emittente è il 30° brano natalizio che arricchisce una tradizione iniziata negli anni ...