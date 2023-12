(Di giovedì 7 dicembre 2023) LIVERPOOL - La gioia di Jurgenper la vittoria (2 - 0) del suo Liverpool in casa dello Sheffield è stata parzialmente "rovinata" da un battibecco che l'allenatore ha avuto con Marcus Buckland , ...

Altre News in Rete:

Klopp perde la testa per la domanda a bordo campo: la risposta è un'umiliazione

Un orario chenon ama particolarmente e che spesso contesta nelle conferenze stampa. Il giornalista, scherzando, ha detto come il Liverpool avrebbe giocato " nell'orario d'inizio preferito " di ...

Klopp perde la testa per la domanda a bordo campo: la risposta è un'umiliazione Corriere dello Sport

Tottenham-Liverpool 2-1, gli uomini di Klopp resistono in 9 contro 11 sino al 96'. Poi un autogol di Matip la decide Eurosport IT

Calcio: Liverpool. Rottura crociato per Matip

Stagione finita per il 32enne difensore camerunense LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Brutte notizie per il Liverpool, che perde di fatto per ...

PREMIER - Sheffield United-Liverpool 0-2, van Dijk e Szoboszlai mantengono Klopp nella scia della capolista Arsenal

PREMIER LEAGUE - Il Liverpool non brilla ma batte lo Sheffield United e ottiene 3 punti preziosissimi. La squadra di Jurgen Klopp non perde la scia dell'Arsenal ...