Kiev | «Non rinunceremo a un solo pezzo della nostra terra» Cyberattacchi | Londra accusa Mosca|I Repubblicani americani bloccano gli aiuti 

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 dicembre, in diretta. Mosca intensifica gli attacchi contro centrali elettriche e impianti energetici

Cremlino agli Usa: "Speriamo che blocchino i finanziamenti", Kiev trema

... che nel suo appello per far approvare dal Congresso nuovi fondi per gli aiuti militari a... E di questo se ne è reso conto anche Volodimyr Zelensky che ieri ha preferitoincontrare i senatori ...

Presidenziali Russe il 17 marzo. Usa, repubblicani al Senato: stop aiuti ad Ucraina - Michel: chiesto impegno Cina sull'aggressione di Mosca a Kiev RaiNews

Aiuti per Kiev, Biden al Congresso: "Non fate un regalo a Putin" Euronews Italiano

Allestimento per la festa di Hanukkah a Kiev

Mai così pochi aiuti all'Ucraina. Da Trump a Orbán ai camionisti polacchi : chi rema contro Kiev

“Se gli Stati Uniti non sostengono l’Ucraina, chi lo farà Cosa succederà alla Nato Al G7 Se noi molliamo, come faranno i nostri amici europei ad aiutare Kiev”. L’appello accorato è dovuto alla ...