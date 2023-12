Khaby Lame si sposa | la fidanzata Wendy Thembelihle ha detto “Sì” | lo scatto social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023), con oltre 160 milioni di follower su TikTok e 80 milioni su Instagram, è riuscito a sorpassare Chiara Ferragni in classifica. Nell’ultimo periodo lo stesso Tiktoker è stato definito da Forbes il “Charlie Chaplin dell’era digitale”, calcolando un guadagno ipotetico di 750mila dollari a post. Oggista vivendo un periodo d’oro grazie anche alla sua partecipazione ad Italia’s Got Talent su Disney Plus in veste di giudice. In questa occasione il pubblico italiano ha avuto modo di sentire per la prima volta la sua voce. Quel ragazzo nato in Senegal e cresciuto a Chivasso, oggi a 23 anni ha deciso di spiccare il volo trasferendosi a Milano. Lui è uno di quei giovani a cui la pandemia ha trasformato la vita. È proprio durante i giorni di reclusione forzata in casa cheha deciso di ...