Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel si sono sposati | presto le nozze anche in Italia

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 7 dicembre 2023), influencer tra i più seguiti in, si è sposato con la modella. Lo svelano alcune storie di quest’ultima, che nel mese di novembre si è recata in Senegal, Paese natale del giudice di’s Got Talent, da dove ha condiviso alcuni scatti della preparazione della cerimonia. I due avevano fatto parlare di sé nelle scorse ore, in seguito a uno scatto, postato dastesso nelle storie Instagram, nel quale la fidanzata mostrava l’anello di fidanzamento appena ricevuto. Di sottofondo alla foto dei due, scattata a Copenhagen, la canzone di Tupac Do For Love. Estati in molti, quindi, a pensare alleimminenti. Instagram ...