Juventus-Napoli | i convocati di Mazzarri

(Di giovedì 7 dicembre 2023) . Walterha diramato l’elenco deiper Juve-in programma domani, 8 dicembre 2023, all’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle 20:45. In vista della gara valida per la quindicesima giornata di Serie A il tecnico degli azzurri recupera Zanoli. Restano indisponibili solo Mario Rui e Olivera., iper la Juve Juve-, l’elenco deida: Portieri: Contini, Gollini, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.: probabili ...

ROMA – Attesa per il big match della 14ª giornata di Serie A tra Juventus e Napoli in programma domani venerdì 8 dicembre alle 20.45. Allegri a -2 dall'Inter capolista non vuole perdere contatto con ...

