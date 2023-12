Juventus | l’inchiesta si allarga | la procura di Roma indaga anche sul bilancio al 30 giugno 2022

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023)sui bilanci dellasi, quanto meno come orizzonte temporale. Ladi, cui è passata la titolarità del procedimento penale avviato a Torino, sta infattindosulchiuso al 30Prisma, che in sede di giustizia sportiva ha già portato ai 10 punti di penalizzazione per i bianconeri nella passata stagione e alla squalifica degli ex vertici del club (compreso Andrea Agnelli), si era concentrata inizialmente sui bilanci dal 2019 al 2021. Successivamente, a inizio aprile, i pm torinesi avevano aperto un nuovo fascicolo sul, ma all’epoca senza ipotesi di reato e senza ...