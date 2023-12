Juventus | la Procura di Roma ha chiesto i bilanci al 30 giugno 2022 La Stampa

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Laha comunicato di aver ricevuto una richiesta dalladella Repubblica dinell’ambito dell’inchiesta Prisma. L’inchiesta è passata sotto al giurisdizione dei giudici diche hannoal club bianconero di trasmettere la documentazione «relativa, in particolare, aial 30». Come riporta la, laha comunicato la richiesta dellain una nota ufficiale: «In tale contesto, la società ha appreso che presso ladipendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all’art. 2622 cod. civ. in ordine alo al 30...