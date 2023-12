Juve-Napoli | il nuovo Mazzarri | “Non parlo di arbitri”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Cosa rappresenta? Sapete cosa rappresenta, la squadra che ha vinto lo Scudetto contro una delle più forti italiane, è una gara di rilievo, importantissima e dobbiamo farla bene anche per capire certi progressi". Lo ha detto alla vigilia del match contro lantus, l'allenatore delWalter. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l'Inter in un match caratterizzato da un paio di discutibili decisioni dell'arbitro Massa. "E' un, sono stato fermo per ripulirmi del passato, non voglio più essere quello che parla di. Anche le prossime volte non parlerò degli, ilvecchio è in pensione. Preferisco fare come domenica e non ...